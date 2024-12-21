Взрыв произошел в отделении Сбера в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Андрей Хорт"

Взрыв произошел в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате случившегося обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте.

"Держу ситуацию на личном контроле", – написал Хорт.

Ранее полиция задержала мужчину после взрыва петарды в торговом центре в городе Королев. Инцидент произошел в ТЦ на проспекте Космонавтов. По данным ведомства, мужчина поджег пиротехнику в помещении, а затем скрылся. Никто в результате произошедшего не пострадал.

Аналогичный инцидент произошел днем 21 декабря в торговом центре "Форт" в районе Отрадное. Женщина взорвала пиротехнику в организации, которая находится в торговом центре на востоке Москвы. В результате никто не пострадал.

