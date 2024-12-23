Пенсионер задержан при попытке поджечь банкомат в Тверской области

Фото: телеграм-канал "Полиция 69"

56-летний мужчина был задержан при попытке поджечь банкомат в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел 23 декабря на улице Кирова. По данным ведомства, правоохранителям поступила информация о попытке поджога банкомата. Однако скрыться с места пенсионеру не дали сотрудники отделения банка.

На допросе мужчина признался в содеянном. По предварительным данным, он действовал по заданию мошенников, которые вынудили его к совершению данного преступления. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Региональные правоохранители предупредили всех местных жителей, что в преддверии новогодних праздников участились случаи телефонного мошенничества. Именно поэтому граждан попросили быть бдительными и не общаться с неизвестными.

Ранее взрыв произошел в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт сообщил, что в результате случившегося обошлось без пострадавших.

