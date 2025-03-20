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Новости

20 марта, 22:15

Политика

Генконсульство России предупредило туристов о протестах в Стамбуле

Генконсульство России предупредило туристов о протестах в Стамбуле

Российские туристы столкнулись с трудностями на фоне протестов в Турции

Генконсульство РФ призвало избегать мест массового скопления людей в Стамбуле

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Генконсульство России в Стамбуле призывает российских туристов избегать мест массового скопления людей из-за продолжающихся протестов в городе. Волнения начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции и мошенничестве.

Протесты привели к серьезным неудобствам для туристов. В центре Стамбула перекрыты несколько улиц и станций метро, включая популярные у туристов Истекляль и Таксим. Также турецкие власти ограничили доступ к социальным сетям, что затрудняет связь с родными для российских туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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