Генконсульство России предупредило туристов о протестах в Стамбуле

Генконсульство России в Стамбуле призывает российских туристов избегать мест массового скопления людей из-за продолжающихся протестов в городе. Волнения начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции и мошенничестве.

Протесты привели к серьезным неудобствам для туристов. В центре Стамбула перекрыты несколько улиц и станций метро, включая популярные у туристов Истекляль и Таксим. Также турецкие власти ограничили доступ к социальным сетям, что затрудняет связь с родными для российских туристов.

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