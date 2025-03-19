В Тель-Авиве протестующие вышли против увольнения главы службы безопасности

В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию протеста в защиту главы израильской службы безопасности, которого намерен уволить премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Протестующие собрались перед офисом правительства, а затем направились к резиденции Нетаньяху.

На юго-западе Индии сильные ливни и порывистый ветер вызвали масштабные затопления, перебои в работе транспорта и повреждения инфраструктуры. В некоторых штатах пришлось прервать занятия в школах, а несколько населенных пунктов остались без электричества. Ветер сносил крыши домов, валил деревья и повредил десятки автомобилей.

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