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19 марта, 06:45

Политика

В Тель-Авиве протестующие вышли против увольнения главы службы безопасности

В Тель-Авиве протестующие вышли против увольнения главы службы безопасности

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В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию протеста в защиту главы израильской службы безопасности, которого намерен уволить премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Протестующие собрались перед офисом правительства, а затем направились к резиденции Нетаньяху.

На юго-западе Индии сильные ливни и порывистый ветер вызвали масштабные затопления, перебои в работе транспорта и повреждения инфраструктуры. В некоторых штатах пришлось прервать занятия в школах, а несколько населенных пунктов остались без электричества. Ветер сносил крыши домов, валил деревья и повредил десятки автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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