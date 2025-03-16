В Риме прошел митинг за усиление военной мощи ЕС

В Риме около 30 тысяч человек вышли на центральную площадь с лозунгами в поддержку программы перевооружения Евросоюза. Акцию возглавили представители левоцентристской Демократической партии. Участники заявили, что выступают за мир, но считают необходимым усиление военной мощи стран ЕС.

В Кубе столица Гавана погрузилась в темноту из-за аварии на подстанции. Электричества нет в большей части города уже более суток. Специалисты пытались восстановить систему, но она снова отключилась. Властям удалось обеспечить свет в объектах критической инфраструктуры и больницах. Магазины и рестораны с собственными генераторами продолжают работу, но в экономном режиме.

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