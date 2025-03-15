Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию приграничных районов Курской области, которые ранее были освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что особенностью работ станет одновременное разминирование жилых домов, придомовых территорий, дорог, мостов, а также линий электропередач и других объектов инфраструктуры.

"Саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что инженерные подразделения обнаружили в освобожденных районах запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, среди которых, например, кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". Найденные боеприпасы создают смертельную угрозу для мирного населения, подчеркнули в министерстве.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области. Это удалось благодаря активному наступлению группировки войск "Север".

Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция по прорыву в тыл противника по газовой трубе в Судже стала полной неожиданностью для украинской армии. Герасимов добавил, что в ней приняли участие 600 человек. Особенно отличились бойцы отрядов "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк.

В настоящее время украинская группировка в Курской области окружена, идет ее планомерное уничтожение. Герасимов заявил, что военнослужащие киевского режима видят бесперспективность дальнейшего сопротивления, поэтому начинают активно сдаваться.