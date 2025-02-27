Путин заявил о прагматичности нынешних партнеров в США

Владимир Путин заявил, что нынешние партнеры в США проявляют прагматизм и реалистичный подход к международным отношениям. Об этом он сообщил на коллегии Федеральной службы безопасности.

Президент отметил, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды на восстановление межгосударственных отношений. Однако он подчеркнул, что не все западные элиты поддерживают этот процесс.

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