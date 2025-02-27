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27 февраля, 16:15

Политика

Путин заявил о прагматичности нынешних партнеров в США

Путин заявил о прагматичности нынешних партнеров в США

Путин заявил о необходимости пресечь попытки Запада сорвать переговоры РФ и США

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Песков отметил необходимость восстановления разрушенных отношений России и США

Песков заявил, что инвестсотрудничество РФ и США возможно после урегулирования на Украине

Владимир Путин заявил, что нынешние партнеры в США проявляют прагматизм и реалистичный подход к международным отношениям. Об этом он сообщил на коллегии Федеральной службы безопасности.

Президент отметил, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды на восстановление межгосударственных отношений. Однако он подчеркнул, что не все западные элиты поддерживают этот процесс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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