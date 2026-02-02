Форма поиска по сайту

02 февраля, 10:35

Политика

Медведев заявил, что войска НАТО на Украине являются законной целью для России

Фото: ТАСС/секретариат Совбеза РФ

Размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины автоматически превратит его в легитимную цель для Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"О какой гарантии можно говорить, если иностранный контингент недружественных нам государств, входящих в НАТО, будет размещен на территории такого государства? Сто раз было сказано, что он превратится в легальную цель для уничтожения", – подчеркнул он.

Зампред Совбеза выразил мнение, что нынешний киевский режим является враждебным и нелегитимным. Медведев указал, что президент Украины Владимир Зеленский, по его оценке, утратил свои полномочия, а потому существующая система власти не может считаться законной. До тех пор, пока этот режим не будет демонтирован, устойчивой стабильности, по словам Медведева, ожидать не приходится.

При этом он допустил, что сама Украина как государство после демонтажа нынешней власти сохранится, пусть и в измененном виде. Каким именно будет ее будущее устройство, Медведев не уточнил, отметив лишь, что вопрос формы существования государства пока остается открытым.

Ранее Медведев также сообщал, что военная победа в СВО на Украине уже просматривается по целому ряду параметров. Он уточнил, что ему хотелось бы скорейшего достижения целей спецоперации.

