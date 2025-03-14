Бегущие из Курской области подразделения ВСУ попали под удар ВС РФ

Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры нанесения удара по личному составу и технике украинских военнослужащих во время их побега из Курской области.

На кадрах видно, как расчеты FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" наносят удар по машине украинских военных возле переправы через реку. В результате колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована.

Владимир Путин 12 марта впервые с момента нападения ВСУ на Курскую область, с 6 августа 2024 года, посетил регион. Президент провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой, где ему доложили, что ВС РФ освободили уже более 1 100 квадратных километров территории (86%) на данном направлении.

Потери противника превысили 67 тысяч военнослужащих. Сейчас ВСУ в Курской области окружены, в связи с чем идет их планомерное уничтожение, добавил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Кроме того, он отметил, что украинские военные начинают активно сдаваться, видя бесперспективность сопротивления на данном направлении.

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что регион будет полностью освобожден в течение нескольких дней. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что операция по освобождению Курской области от украинских формирований находится в завершающей стадии.

