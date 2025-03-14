Трамп заявил, что поговорил с Путиным 13 марта

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 марта, поговорил с Владимиром Путиным.

"У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу", – написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в ходе беседы он "настоятельно" попросил российского лидера "пощадить" Вооруженные силы Украины (ВСУ), полностью окруженные российской армией. Президент США добавил, что сейчас тысячи украинских военных находятся в "очень плохом и уязвимом положении".

Вечером 13 марта Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и через него передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине, которое ранее предложила американская сторона.

Президент России согласился с этим предложением, но подчеркнул, что в вопросе есть некоторые нюансы. Например, Путин считает, что Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.