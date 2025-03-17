17 марта, 12:30В мире
Новости мира: в Аргентине выпал крупный град, повредивший дома и машины
В аргентинской провинции Кордова выпал крупный град, который повредил машины и здания. В этом регионе такие погодные явления нередки, в 2018 году там выпал крупнейший в мире град.
В Северной Македонии объявлен семидневный траур по жертвам крупного пожара в ночном клубе, где погибли 59 человек, а 155 пострадали. Причиной пожара стал запуск пиротехники во время концерта.
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