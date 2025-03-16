Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 07:30

Происшествия

Шторм в США оставил без света около 300 тыс человек

Шторм в США оставил без света около 300 тыс человек

В Дагестане местные жители помогают тушить лесной пожар

В Риме прошел митинг за усиление военной мощи ЕС

Водитель BMW, сбивший пешеходов в центре Москвы, имел 25 штрафов

В Реутове загорелся склад с оборудованием для страйкбола

Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими на Кожевнической улице

Водитель, сбивший людей на Кожевнической улице, был пьян

11 человек пострадали при столкновении фуры с поездом под Ярославлем

Автомобиль сбил людей на остановке в центре Москвы

Два человека госпитализированы после аварии на Кожевнической улице

В результате мощного шторма, обрушившегося на несколько штатов США, пострадали 28 человек. Непогода затронула Арканзас, Иллинойс, Индиану, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас. Ветер срывает крыши с домов, рвет провода и оставляет без электричества сотни тысяч людей.

По последним данным, без света остались около 300 тысяч человек. В зоне бедствия проживает примерно 138 миллионов жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕвгений ДукоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика