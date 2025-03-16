Шторм в США оставил без света около 300 тыс человек

В результате мощного шторма, обрушившегося на несколько штатов США, пострадали 28 человек. Непогода затронула Арканзас, Иллинойс, Индиану, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас. Ветер срывает крыши с домов, рвет провода и оставляет без электричества сотни тысяч людей.

По последним данным, без света остались около 300 тысяч человек. В зоне бедствия проживает примерно 138 миллионов жителей.

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