Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 17:30

Происшествия

Новости мира: наводнения накрыли северную часть Италии

Новости мира: наводнения накрыли северную часть Италии

Подпорная стена одного из жилых домов обрушилась во Владивостоке

Пожар произошел в многоквартирном доме в Некрасовке

Новости регионов: в Барнауле загорелась крыша административного здания

ДТП произошло на Ярославском шоссе возле автозаправочной станции

Новости регионов: в Норильске из-за метели задержаны несколько рейсов

Пресненский суд Москвы поставил точку в деле о крупной финансовой пирамиде

В Новгороде разыскивают подростков, разбивших несколько машин во дворе жилого дома

"Московский патруль": в Шереметьево поймали украинца, пытавшегося вывезти 70 тыс долларов

"Московский патруль": студенту, ударившему сотрудника ДПС в Подольске, вынесли приговор

Мощные дожди и наводнения накрыли северную часть Италии. Из-за бушующей стихии реки выходят из берегов, десятки городов в зоне бедствия. Сложная ситуация сложилась во Флоренции и ее окрестностях. В Болонье закрыли школы. Жителей просят оставаться в домах.

Непогода бушует в Португалии. Сильные ливни и грозы произошли сразу в нескольких регионах страны. Град засыпал дороги, он был такой мощный, что проезжая часть буквально за считанные минуты превратилась в каток. Многих водителей это необычное явление застало враспох.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика