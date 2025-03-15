Новости мира: наводнения накрыли северную часть Италии

Мощные дожди и наводнения накрыли северную часть Италии. Из-за бушующей стихии реки выходят из берегов, десятки городов в зоне бедствия. Сложная ситуация сложилась во Флоренции и ее окрестностях. В Болонье закрыли школы. Жителей просят оставаться в домах.

Непогода бушует в Португалии. Сильные ливни и грозы произошли сразу в нескольких регионах страны. Град засыпал дороги, он был такой мощный, что проезжая часть буквально за считанные минуты превратилась в каток. Многих водителей это необычное явление застало враспох.

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