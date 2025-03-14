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14 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: шторм и ливни вызвали наводнение в Аргентине

Новости мира: шторм и ливни вызвали наводнение в Аргентине

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В центральной части Аргентины мощный шторм и ливни вызвали наводнение. Из берегов вышли реки в горной местности и на юге провинции Кордова. По меньшей мере 70 домов подтоплены. Там, где ситуация может быстро ухудшится, власти объявили эвакуацию населения. Спасатели помогают жителям выехать в безопасное место. Национальная метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности.

Более 250 случаев заражения корью выявили с начала года в США. Больше всего заболевших в Пенсильвании, Калифорнии и Оклахоме. Двух человек врачам спасти не удалось. При этом глава американского Минздрава Роберт Кеннеди – младший продолжает выступать против прививочной кампании. По его словам, вакцина от кори "вызывает все болезни, которые вызывает сама болезнь". Медики отмечают, что корь является одним из самых заразных заболеваний и может привести к опасным для жизни осложнениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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