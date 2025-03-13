В тоннеле под Калужским шоссе восстановили движение после возгорания автомобиля

В тоннеле под Калужским шоссе в Москве произошло возгорание автомобиля, что привело к временной блокировке движения. Сейчас оно восстановлено. Информации о пострадавших не поступало. На месте продолжают работать оперативные службы города.

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Дмитровском шоссе в сторону центра образовались плотные заторы: машины стоят вплотную, особенно на светофорах. На Ярославском шоссе ситуация аналогичная: в одну сторону движение практически остановлено, в другую – машины движутся свободно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.