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Новости

12 марта, 18:15

Происшествия

Новости регионов: природный пожар тушат в Адыгее

Новости регионов: природный пожар тушат в Адыгее

Пожар произошел в здании "Детского мира" на Лубянке

В МЧС сообщили о пожаре в Театральном проезде в Москве

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Пожар на строительной площадке в Троицке потушили

Пожар произошел на строительной площадке в Троицке

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Движение затруднено на трассе М-2 "Крым" из-за ДТП

Природный пожар тушат в Адыгее. Там загорелся камыш. Как рассказали в управлении МЧС по республике, угрозы для людей и объектов жизнеобеспечения нет, но работы осложняет то, что местность заболоченная, труднодоступная. Площадь возгорания составила 500 "квадратов". Пожарные уже на месте. В Сети пишут, что запах дыма почувствовали даже в соседнем Краснодаре.

В Тюменской области врачи борются за жизнь пострадавших от взрыва газа. ЧП произошло в частном доме в Тобольске. В соседних многоэтажках взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадали два человека – 40-летняя женщина и 7-летний ребенок. Они находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия сейчас работают пожарные и спецтехника. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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