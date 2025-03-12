Новости регионов: природный пожар тушат в Адыгее

Природный пожар тушат в Адыгее. Там загорелся камыш. Как рассказали в управлении МЧС по республике, угрозы для людей и объектов жизнеобеспечения нет, но работы осложняет то, что местность заболоченная, труднодоступная. Площадь возгорания составила 500 "квадратов". Пожарные уже на месте. В Сети пишут, что запах дыма почувствовали даже в соседнем Краснодаре.

В Тюменской области врачи борются за жизнь пострадавших от взрыва газа. ЧП произошло в частном доме в Тобольске. В соседних многоэтажках взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадали два человека – 40-летняя женщина и 7-летний ребенок. Они находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия сейчас работают пожарные и спецтехника. Возбуждено уголовное дело.

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