SpaceX вновь потеряла корабль Starship в ходе восьмого испытательного полета

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SpaceX потеряла связь с космическим кораблем Starship во время восьмого тестового полета. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети X.

"Во время полета Starship произошла быстрая незапланированная разборка транспортного средства, и связь с ним была потеряна. Мы проанализируем данные, полученные в ходе сегодняшнего летного испытания, чтобы лучше понять первопричину", – говорится в сообщении.

Термин "быстрая незапланированная разборка" был впервые использован в апреле 2023 года, когда представители SpaceX описали им взрыв аппарата после запуска.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило о временном закрытии двух аэропортов во Флориде из-за угрозы падения обломков корабля.

Седьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов на Луну также завершился неудачей. Владелец SpaceX Илон Маск предположил, что причиной крушения Starship могла стать утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя.

Между тем госкорпорация "Роскосмос" в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности с NASA провела изменения в экипажах МКС на 2025 и 2026 годы. Космонавт Олег Платонов был включен в экипаж корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-11, которая стартует во второй половине текущего года.

