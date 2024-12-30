Маск предложил установить на Марсе прямую демократию

Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke

Американский предприниматель и глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск предложить установить на Марсе прямую демократию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию", – выразил свое мнение он.

Таким образом Маск ответил на вопрос одного из пользователей соцсети, который задался вопросом, как будет управляться Марс после колонизации.

Предприниматель также добавил, что космические корабли Starship планируется отправить к Марсу примерно через два года в непилотируемом режиме, а пилотируемые корабли могут отправиться к красной планете примерно через четыре года.

Ранее бизнесмен рассказал, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс запланирован через два года. Если посадка пройдет удачно, то пилотируемый вылет состоится уже через четыре года.

Конечной целью Маск ставит создание примерно через 20 лет самодостаточного города на Марсе.