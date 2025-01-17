Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship завершился неудачей

Фото: x.com/SpaceX

Седьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, которые были созданы для пилотируемых полетов на Луну, завершился неудачей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе в ночь на 17 января (в 01:37 по Москве). Спустя некоторое время в SpaceX сообщили о быстром внеплановом разрушении корабля.

Вместе с тем ракета-носитель успешно вернулась на стартовую площадку. Она приземлилась в Мехазиллу – стартовый комплекс в виде гигантской башни с механизированной рукой для поимки ускорителя.

В свою очередь, владелец SpaceX Илон Маск предположил, что причиной крушения Starship могла стать утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя. Предприниматель добавил, что данный инцидент едва ли приведет к переносу следующего тестового запуска.

Ранее американская ракета-носитель Falcon 9 с лунным модулем "Синий призрак" (Blue Ghost) стартовала с космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Модуль, созданный компанией Firefly Aerospace, должен будет доставить на Луну научно-техническое оборудование в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Прилунение запланировано на 2 марта.