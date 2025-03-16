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Пожарные локализовали возгорание на нефтебазе в Туапсе
Фото: 123RF/tayo76
Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший на территории нефтекомплекса в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Возгорание локализовано на площади 1 250 квадратных метров. Над тушением огня работают 188 человек и 55 единиц техники.
Резервуар с бензином загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском округе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников 14 марта.
Площадь пожара сразу превысила тысячу "квадратов". Местные власти подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал.
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