Пожарные локализовали возгорание на нефтебазе в Туапсе

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Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший на территории нефтекомплекса в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание локализовано на площади 1 250 квадратных метров. Над тушением огня работают 188 человек и 55 единиц техники.

Резервуар с бензином загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском округе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников 14 марта.

Площадь пожара сразу превысила тысячу "квадратов". Местные власти подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал.