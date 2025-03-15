15 марта, 18:27Происшествия
Сухая растительность загорелась около кладбища во Владикавказе на 3 тыс "квадратах"
Фото: телеграм-канал "МЧС Северной Осетии"
Сухая растительность загорелась в районе Госпитального кладбища во Владикавказе. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по Северной Осетии.
"Площадь очагового горения оценивается в 3 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В тушении задействованы 21 человек личного состава и 4 единицы техники.
Ранее пожар произошел в здании ТЭЦ на северо-западе Москвы – загорелась кровля административного здания на 3-й Хорошевской улице. Сооружение было выведено из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Вскоре пожарные ликвидировали огонь.
Между тем три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.
Пожар произошел в многоквартирном доме в Некрасовке