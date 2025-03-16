Склад для хранения оборудования для страйкбола загорелся в Реутове

Фото: Москва 24

Склад для хранения оборудования для страйкбола загорелся на Транспортном переулке в Реутове. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Огнеборцы уже локализовали пожар на площади 604 квадратных метра. Всего к тушению огня привлекаются 25 человек и 6 единиц техники МЧС. Предварительно, при возгорании никто не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в гаражном кооперативе на улице Плещеева в Москве. Возгорание площадью 100 "квадратов" произошло в гаражных боксах. Спустя некоторое время пожарные потушили огонь, пострадал один человек.

Еще одно возгорание произошло в деревне Милюково, где загорелось производственно-офисное здание. Огонь распространился на 300 квадратных метрах. Позже возгорание было полностью ликвидировано.