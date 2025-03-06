Диетолог Русакова связала ожирение россиян со стрессом и дефицитом белковой пищи

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Около четверти жителей России страдают ожирением, поскольку испытывают стресс и дефицит качественных белковых продуктов. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила врач-диетолог Дарья Русакова.

"Тут наслаиваются и стрессы, и свобода такого доступного, легко усвояемого, высокоуглеводного питания. Как правило, россияне мало потребляют высококачественных белковых продуктов, а также фруктов и овощей, которые не всегда финансово доступны, поэтому действительно проблема серьезная", – отметила специалист.

Как объяснила диетолог, большинство людей с трудом контролируют желание съесть вкусные и сладкие продукты, поскольку такая пища доступна в любом магазине или кафе.

Всемирная организация здравоохранения ранее зафиксировала отсутствие прогресса в борьбе с ростом ожирения и диабетом. Как заявил глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев, сложностью в данном вопросе является "необходимость комплексного и межсекторального подхода вовлечения представителей не только сектора здравоохранения".

Диетолог Русакова посоветовала людям с избыточным весом больше двигаться, однако избегать тяжелых физических нагрузок. Врач посоветовала подбирать индивидуальные упражнения и нагружать себя постепенно. По ее словам, чаще всего люди с избыточной массой выполняют кардионагрузки и водные процедуры, поскольку при силовых упражнениях есть риск травмировать колени.