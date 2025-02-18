Число детей с сахарным диабетом в России выросло вдвое за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число детей, болеющих сахарным диабетом, выросло вдвое в России за последние 10 лет, рассказала директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева.

По ее словам, все чаще врачи стали фиксировать именно сахарный диабет второго типа. Он возникает в результате особенного образа жизни, уточнила Мокрышева.

"Сахарный диабет у детей – это совершенно иное заболевание. Оно имеет основу в аутоиммунных процессах организма, которые приводят к гибели клеток поджелудочной железы", – цитирует ее Агентство "Москва".

И, учитывая серьезность данных последствий, Мокрышева выразила обеспокоенность таким сильным изменением числа новых случаев заболевания. Вместе с тем среди возможных причин она назвала распространение лекарственных препаратов, продуктов питания и канцерогенных факторов, которые изменяют статус иммунной системы.

Из-за этих "благ цивилизации", которые так серьезно сказываются на здоровье детей, эксперт предрекла появление не только пандемии сахарного диабета второго типа и ожирения, но и аутоиммунных заболеваний. В связи с этим Мокрышева призвала поменять к происходящему отношение.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала первые признаки, по которым можно определить наличие у человека сахарного диабета второго типа. Среди них – сухость кожи, слабость, жажда, частое мочеиспускание и появление гнойничков.

При этом в ряде случаев сахарный диабет может протекать скрыто, поэтому врач посоветовала раз в год сдавать анализ на уровень глюкозы в крови, чтобы вовремя выявить заболевание. При ухудшении самочувствия стоит проверить этот показатель внепланово.

