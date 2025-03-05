В ВОЗ отметили отсутствие прогресса в борьбе с ожирением и диабетом

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Всемирная организация здравоохранения фиксирует отсутствие прогресса в борьбе с ростом ожирения и диабетом. Об этом глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев заявил на форуме "Здоровое общество", сообщает ТАСС.

Он пояснил, что сложностью в данном вопросе является "необходимость комплексного и межсекторального подхода вовлечения представителей не только сектора здравоохранения". По его словам, ведение здорового образа жизни требует осознанного выбора, а для этого нужна грамотность в отношении здоровья населения. Кроме того, необходим доступ к образовательным и просветительным программам для граждан на всех этапах жизни: от школьного до пожилого возраста, уточнил Бердыклычев.

Глава офиса ВОЗ напомнил, что организация разработала комплекс наиболее эффективных и экономически выгодных мер для профилактики и лечения неинфекционных заболеваний. Это позволяет правительствам и странам выбрать наиболее актуальные меры, адаптировать их и реализовывать через нацполитики для улучшения здоровья граждан, пояснил он.

"Я просто для примера могу привести, что такие меры включают повышение акцизов, налогов и запрет на рекламу табака и алкоголя, политика изменения рецептуры для более здоровой пищи и напитков для того, чтобы ограничить содержание соли или трансжиров, к примеру, должная маркировка пищевых продуктов", – добавил Бердыклычев.

Тем временем в России число детей, болеющих сахарным диабетом, увеличилось в два раза за последние 10 лет. Эксперт Наталья Мокрышева выразила обеспокоенность таким изменением количества новых случаев заболевания. Среди возможных причин она назвала распространение лекарств, продуктов питания и канцерогенных факторов, изменяющих статус иммунной системы.