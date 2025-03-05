Диетолог Русакова предостерегла людей с ожирением от тяжелых физических нагрузок

Фото: 123RF/prostooleh

Людям с избыточным весом важно больше двигаться, однако им разрешены не все виды физических нагрузок. Об этом в эфире радио КП сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, комментируя предложение предоставлять скидки в спортзал людям с ожирением.

"Допустим, занятия в спортзале с железом или какие-то тяжелые физические нагрузки, наоборот, могут ухудшить состояние здоровья, состояние опорно-двигательного аппарата и состояние сердечно сосудистой системы, потому что, как мы знаем, чем больше масса тела, тем больше тело выполняет физической нагрузки, тем больше, соответственно, органы испытывают большой стресс", – предупредила специалист.

Врач посоветовала при ожирении подбирать индивидуальные упражнения и нагружать себя постепенно. По словам Русаковой, чаще всего люди с избыточной массой выполняют кардионагрузки и водные процедуры, поскольку при силовых упражнениях есть риск травмировать колени.

Как сообщила диетолог, бегать без вреда для здоровья можно с массой меньше 100 килограммов. Если он больше, то следует заниматься гимнастикой, лечебной физкультурой, плаванием и кататься на велосипеде. Когда физические нагрузки регулярны, то человек начинает питаться более сбалансированно и равномерно, отметила специалист.

Русакова заявила, что проблема ожирения приняла в мире достаточно серьезный характер и средство, способное ее решить, пока не разработано. По словам диетолога, часто людям не хватает движения и качественного белка.

"Несмотря на фармакотерапию, несмотря на рекламу здорового питания и пропаганду, тем не менее малоподвижный образ жизни и неправильное питание продолжают присутствовать. Эта проблема достаточно серьезная. Тут наслаиваются и стрессы, и свобода доступного, легкоусвояемого высокоуглеводного питания. Как правило, люди мало потребляют высококачественных белковых продуктов, а также фруктов и овощей, которые не всегда финансово доступны", – подчеркнула диетолог.

Ранее зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов в беседе с РИА Новости предложил давать людям с ожирением скидки для покупки абонемента в спортзал. Парламентарий назвал ожирение одним из главных "медицинских бичей нашего времени".

Между тем Всемирная организация здравоохранения зафиксировала отсутствие прогресса в борьбе с ростом ожирения и диабетом. Как заявил глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев, сложностью в данном вопросе является "необходимость комплексного и межсекторального подхода вовлечения представителей не только сектора здравоохранения".

В России число детей, болеющих сахарным диабетом, увеличилось в два раза за последние 10 лет. Эксперт Наталья Мокрышева выразила обеспокоенность таким изменением количества новых случаев заболевания.