Минздрав заявил о распространении эндокринных заболеваний у россиян

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У двух третей россиян есть эндокринные заболевания. При этом половина из них не знает об этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталью Мокрышеву.

По ее словам, на сегодняшний день в стране свыше 5,5 миллиона пациентов имеют сахарный диабет, а общее число граждан с таким заболеванием выше, однако не все знают о наличии болезни.

Вместе с тем, согласно опросу, более четверти россиян (29%) стали уделять больше внимания своему здоровью в 2024 году. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущими тремя годами, когда он превышал 40%. Большинство россиян (59%) никак не изменили отношение к своему здоровью, а каждый десятый участник исследования (10%) стал уделять здоровью меньше внимания.

С 1 сентября 2025 года Минздрав РФ планирует изменить порядок формирования больничных. Теперь специалисты будут учитывать число выданных листков нетрудоспособности человеку для того, чтобы выявлять причины его состояния и принимать меры по улучшению оказания медпомощи.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что новый порядок формирования больничного листа исключит его злоупотребление. Она уточнила, что врачебная комиссия будет включаться в случае, если человек берет больничный лист несколько раз.

