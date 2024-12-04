Эксперт Глумова: объятия помогают повысить иммунитет

04 декабря, 15:48Общество
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Объятия позитивно влияют на иммунитет и провоцируют выработку "гормона любви". Об этом Москве 24 рассказала специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и соцзащиты населения столицы Маргарита Глумова.
Международный день объятий отмечается 4 декабря. Глумова отметила, что недостаток прикосновений может привести к чувству одиночества, усилить стресс и ухудшить доверие в отношениях.
Эксперт отметила, что через объятия человек получает эмоциональную поддержку и сохраняет дружеские связи. Кроме того, физический контакт укрепляет связь между людьми.
"Для детей объятия – это источник чувства защищенности и любви, что важно для формирования уверенности в себе. Для взрослых – способ выразить заботу и показать, как важны отношения", – сказала Глумова.
Кроме того, объятия являются залогом крепкого иммунитета, обратила внимание специалист.
Чтобы объятия стали традицией, Глумова порекомендовала начинать с них утро и сделать этот жест естественной частью дня – например, перед отправкой детей в школу или перед сном. Также специалист посоветовала добавить прикосновения в период отдыха.
"Легкий массаж плеч, спины или рук во время совместного вечера поможет не только расслабиться, но и укрепить вашу связь, создавая атмосферу заботы и поддержки", – объяснила специалист.
Также Глумова призвала не ждать повода для объятий: даже небольшие жесты вроде похлопывания по плечу значат больше, чем кажется на первый взгляд.
Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.
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