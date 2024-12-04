Эксперт Глумова: объятия помогают повысить иммунитет

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Объятия позитивно влияют на иммунитет и провоцируют выработку "гормона любви". Об этом Москве 24 рассказала специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и соцзащиты населения столицы Маргарита Глумова.

Международный день объятий отмечается 4 декабря. Глумова отметила, что недостаток прикосновений может привести к чувству одиночества, усилить стресс и ухудшить доверие в отношениях.



Маргарита Глумова специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и социальной защиты населения столицы Объятия, напротив, запускают выработку "гормона любви" – окситоцина. Он создает ощущение тепла, защищенности и близости, которое так необходимо каждому из нас.

Эксперт отметила, что через объятия человек получает эмоциональную поддержку и сохраняет дружеские связи. Кроме того, физический контакт укрепляет связь между людьми.

"Для детей объятия – это источник чувства защищенности и любви, что важно для формирования уверенности в себе. Для взрослых – способ выразить заботу и показать, как важны отношения", – сказала Глумова.

Кроме того, объятия являются залогом крепкого иммунитета, обратила внимание специалист.





Маргарита Глумова специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и социальной защиты населения столицы Они снижают уровень кортизола – гормона стресса, который ослабляет защитные функции организма. Поэтому регулярные прикосновения помогут предотвратить некоторые заболевания.

Чтобы объятия стали традицией, Глумова порекомендовала начинать с них утро и сделать этот жест естественной частью дня – например, перед отправкой детей в школу или перед сном. Также специалист посоветовала добавить прикосновения в период отдыха.

"Легкий массаж плеч, спины или рук во время совместного вечера поможет не только расслабиться, но и укрепить вашу связь, создавая атмосферу заботы и поддержки", – объяснила специалист.

Также Глумова призвала не ждать повода для объятий: даже небольшие жесты вроде похлопывания по плечу значат больше, чем кажется на первый взгляд.



Для поддержки московских семей работают 17 городских организаций помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, а также Ресурсный центр "Отрадное", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.



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