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11 февраля, 14:00

Общество

"Доктор 24": сомнолог рассказала о важности подушки для быстрого засыпания

"Доктор 24": сомнолог рассказала о важности подушки для быстрого засыпания

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Насколько подушка важна для своевременного засыпания? Почему нельзя лежать в кровати, если не получается уснуть?

Какие дела позволят быстрее выключить мозг и погрузиться в сон? Насколько безопасны травяные чаи? Стоит ли изматывать себя физически вечером, чтобы потом быстрее уснуть?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач – сомнолог-эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента Дарья Лебедева.

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Программа: Доктор 24
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