"Доктор 24": сомнолог рассказала о важности подушки для быстрого засыпания

Насколько подушка важна для своевременного засыпания? Почему нельзя лежать в кровати, если не получается уснуть?

Какие дела позволят быстрее выключить мозг и погрузиться в сон? Насколько безопасны травяные чаи? Стоит ли изматывать себя физически вечером, чтобы потом быстрее уснуть?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач – сомнолог-эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента Дарья Лебедева.