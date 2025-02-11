Высокое атмосферное давление в Москве и Петербурге вызвало сбои в работе техники

Рекордные показатели атмосферного давления в Москве и Санкт-Петербурге повлияли не только на самочувствие людей, но и на работу техники. В минувшие выходные из-за сбоев датчиков были задержаны рейсы в Пулково, а владельцы китайских автомобилей массово жаловались на появление ошибки двигателя.

В Петербурге 7 февраля давление достигло 791 миллиметра ртутного столба, побив рекорд 2012 года. В Москве показатель поднимался до 777 миллиметров. Синоптики связывают это с мощным антициклоном.

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