11 февраля, 22:30Общество
Высокое атмосферное давление в Москве и Петербурге вызвало сбои в работе техники
Рекордные показатели атмосферного давления в Москве и Санкт-Петербурге повлияли не только на самочувствие людей, но и на работу техники. В минувшие выходные из-за сбоев датчиков были задержаны рейсы в Пулково, а владельцы китайских автомобилей массово жаловались на появление ошибки двигателя.
В Петербурге 7 февраля давление достигло 791 миллиметра ртутного столба, побив рекорд 2012 года. В Москве показатель поднимался до 777 миллиметров. Синоптики связывают это с мощным антициклоном.
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