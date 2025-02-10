В Гидрометцентре рассказали, когда атмосферное давление в Москве начнет снижаться

Рекордно высокое атмосферное давление, которое держится в столице уже несколько дней, начнет снижаться ближе к субботе, 15 февраля. Однако показатели все равно останутся выше нормы примерно на 10 миллиметров ртутного столба. Об это рассказали в Гидрометцентре.

Также в конце недели ожидается снег. Синоптики говорят, что покров в 3 сантиметра может образоваться на улицах столицы.

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