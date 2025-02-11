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11 февраля, 07:45

Общество

Правительство РФ поддержало изменения в сдаче ОГЭ

Правительство РФ поддержало изменения в сдаче ОГЭ

Китайский язык стал вторым по популярности среди московских школьников

Собянин рассказал о росте интереса школьников к научным кружкам

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Владимир Путин призвал работать над улучшением качества образования в регионах

Путин поддержал идею о льготах в вузах на приоритетных программах

Правительство поддержало изменения в сдаче основного государственного экзамена для поступающих в колледжи, но документ нужно доработать с учетом замечаний.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения экзамена и приема на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования. Пока нововведения коснутся пяти субъектов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Республики Северная Осетия – Алания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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