Правительство РФ поддержало изменения в сдаче ОГЭ

Правительство поддержало изменения в сдаче основного государственного экзамена для поступающих в колледжи, но документ нужно доработать с учетом замечаний.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения экзамена и приема на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования. Пока нововведения коснутся пяти субъектов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Республики Северная Осетия – Алания.

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