Москвичи получили около 50 млн продуктовых наборов на молочных кухнях

За прошлый год москвичам выдали примерно 50 миллионов бесплатных продуктовых наборов на молочно-раздаточных пунктах. Такой поддержкой могут воспользоваться дети, беременные женщины и кормящие матери. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В городе продолжается модернизация молочных кухонь – за год отремонтировали 72 пункта, всего обновлено 156 объектов. Получать наборы теперь удобнее благодаря цифровому сервису – достаточно показать QR-код из электронной медкарты.

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