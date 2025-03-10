Психолог Турова предупредила, что дефицит любви может вызвать набор лишнего веса

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Недостаток любви может спровоцировать набор лишних килограммов, сообщает Life.ru со ссылкой на психолога Александру Турову.

По словам специалиста, желание съесть что-то сладкое и калорийное возникает на фоне различных неприятных факторов. Психолог отметила, что женщины разных возрастов часто не принимают себя, считая, что их ценность зависит от веса. Истинной причиной является "ощущение угрозы извне и недостаток уверенности", считает она.

Как рассказала Турова, существуют несколько вероятных причин набора веса, в частности дефицит любви. Как уточнила эксперт, при нем тело бессознательно пытается привлечь внимание с помощью изменения веса. Кроме того, лишний вес начинает появляться под влиянием "фактора жертвы", когда человек чувствует себя жертвой обстоятельств, обвиняя в неудачах других и находя утешение в еде.

Килограммы прибавляются также из-за нехватки радостных моментов в жизни – в этом случае тело тоже компенсирует эмоциональный дефицит через еду. Набор веса может происходить из-за желания выделиться, избыточной ответственности, неудачах в реализации идей или при сдерживании сексуальной и творческой энергии, рассказала психолог.

"Как это изменить? Первое и главное – не винить себя! Все можно изменить, и ответы находятся внутри нас. Есть два пути: обратиться к специалисту, который поможет выявить глубинные причины, или разобраться самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, начните с вопроса: "Зачем я создал эту ситуацию с весом?" Как только получите ответ, работайте с причиной", – резюмировала Турова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что людям с избыточным весом важно больше двигаться, однако им разрешены не все виды физических нагрузок. Она посоветовала при ожирении подбирать индивидуальные упражнения и нагружать себя постепенно.

Всемирная организация здравоохранения тем временем зафиксировала отсутствие прогресса в борьбе с ростом ожирения и диабетом. Как заявил глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев, сложностью в данном вопросе является "необходимость комплексного подхода вовлечения представителей не только сектора здравоохранения".