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Новости

10 марта, 14:00

Общество

"Доктор 24": сомнолог рассказала, почему у беременных ухудшается качество сна

"Доктор 24": сомнолог рассказала, почему у беременных ухудшается качество сна

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Почему во время беременности все время хочется спать? Из-за чего во время ожидания ребенка качество сна ухудшается? Как это может повлиять на будущие роды?

Что провоцирует частые пробуждения по ночам? Как нормализовать сон, чтобы быть в хорошем настроении и иметь крепкое здоровье?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента Дарья Лебедева.

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Программа: Доктор 24
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