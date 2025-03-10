"Доктор 24": сомнолог рассказала, почему у беременных ухудшается качество сна

Почему во время беременности все время хочется спать? Из-за чего во время ожидания ребенка качество сна ухудшается? Как это может повлиять на будущие роды?

Что провоцирует частые пробуждения по ночам? Как нормализовать сон, чтобы быть в хорошем настроении и иметь крепкое здоровье?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента Дарья Лебедева.