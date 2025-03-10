В Госдуму внесли законопроект об отмене испытательного срока для многодетных родителей

В России может появиться новая мера поддержки многодетных семей. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предлагающий отменить испытательный срок при трудоустройстве для многодетных родителей.

Инициатива распространяется как на матерей, так и на отцов, воспитывающих трех и более детей. Согласно действующему законодательству, испытательный срок уже не применяется при трудоустройстве беременных женщин и матерей с детьми до полутора лет.

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