Собянин и Миллер дали старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26

Сергей Собянин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер дали старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 ПАО "Мосэнерго".

Мэр отметил, что Московский регион продолжает активно развиваться, несмотря на все сложности. Ежегодно вводятся огромные объемы недвижимости, десятки новых промышленных предприятий, создаются индустриальные кластеры, строятся новые линии метрополитена, реконструируются пригородные железные дороги, вводятся трамвайные линии.

Вместе с тем автобусы заменяются электробусами, на улицах появляется все больше электротранспорта, а также новые электросуда.

"Все это требует дополнительных мощностей. Кроме того, за последние 5 лет в 5 раз выросло потребление мощности электроэнергии дата-центрами, ЦОД, которые требуются для развития новых технологий, искусственного интеллекта. Это еще один новый вызов для энергосистемы Московского региона и в целом страны", – поделился Собянин.

Он выразил уверенность, что планы по развитию московской энергосистемы, реализуемые по поручению Владимира Путина и утвержденные правительством РФ, будут выполнены.

Он также отметил, что один из ключевых партнеров – "Газпром энергохолдинг" – выполняет все свои обязательства.

Градоначальник поблагодарил Миллера за внимание к московской энергосистеме – крупнейшей в стране, которая нуждается в постоянной модернизации, новом строительстве и продуманном развитии.

Миллер, в свою очередь, сообщил, что в результате ввода новых энергоблоков Москва получит 500 МВт дополнительных мощностей. Он назвал событие знаменательным: строительство начинается на двух ключевых электростанциях, входящих в пятерку крупнейших в Москве.

"Мы будем строить – Сергей Семенович, я вам это обещаю – быстро и качественно, и все мощности будут введены в 2028 году, а первые мощности будут введены в конце 2027 года", – отметил Миллер.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, на ТЭЦ-25 началось строительство нового парогазового энергоблока электрической мощностью 225 МВт. Он включает газовую турбину ГТЭ-160, паровую турбину и котел-утилизатор.

Все оборудование – отечественного производства. К концу 2027 года планируется ввести в эксплуатацию газотурбинную установку ГТЭ-160, а до конца 2028 года – завершить строительство паросиловой части энергоблока.

На ТЭЦ-26 начато строительство нового паросилового энергоблока электрической мощностью 275 МВт и тепловой мощностью 360 Гкал/ч. Ключевое оборудование – теплофикационная турбина Т-275/320-23,5. Завершить работы намерены до конца 2028 года.

В настоящее время мощность столичной энергосистемы составляет 22,6 ГВт. Согласно планам, одобренным правительством РФ, до 2030 года она должна получить порядка 4 ГВт дополнительных мощностей.

Такие показатели планируется достичь за счет строительства новых и увеличения пропускной способности существующих линий для перетока энергии из энергоизбыточных регионов и от действующих атомных электростанций. Таким образом предполагается получить 2,2 ГВт. Еще 1,85 ГВт будет получено за счет развития собственной генерации Московского региона.

Ранее единая энергосистема России установила исторический максимум потребления мощности 22 января. Уточнялось, что рекорд был установлен в часы утренней нагрузки – потребление составило 171 943 МВт.



