Россия является неотъемлемой частью Европы. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.

"Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", – сказал политик.

Он уточнил, что нынешняя плеяда европейских политиков в качестве главного ориентира выбирает линию тотальной русофобии, однако провозглашение РФ главной угрозой для Европы – неразумно. В то же время Европе вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию, подчеркнул Песков.

При этом европейская архитектура безопасности немыслима без учета интересов и участия РФ, указал пресс-секретарь российского лидера.

"Очевидно, что им (нынешним европейским политикам. – Прим. ред.) придется уступить свое место другим политическим силам. А вот какие это будут политические силы? Германия – крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас", – добавил он.

Песков также сказал, что в Европе усугубляется кризис, в том числе экономический, экзистенциальный, в области безопасности, а главное – в понимании себя и собственных ориентиров.

Ранее представитель Кремля предостерег Германию, объявившую о планах создать самую сильную армию в Европе к 2039 году, от возвращения туда, где она уже была несколько раз. Так он прокомментировал принимаемые ФРГ стратегии, в которых РФ названа "главной угрозой".