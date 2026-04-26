26 апреля, 13:55

Транспорт

Введенные из-за полумарафона перекрытия сняты на столичных улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перекрытия, введенные в связи с проведением Московского полумарафона, сняты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Все перекрытия сняты. Движение открыто", – говорится в публикации.

Московский полумарафон прошел 25–26 апреля. Победителем оказался кенийский легкоатлет Овен Корир, который преодолел дистанцию 21,1 километра за 59 минут 35 секунд. Второе место занял кениец Джеффри Кипкембой, а третье – россиянин Ринас Ахмадеев.

Помимо этого, в рамках мероприятия прошел забег на 5 километров. У мужчин победителем стал Евгений Волков, а у женщин – Лилия Мендаева.

Участниками Московского полумарафона стали спортсмены из 33 стран

