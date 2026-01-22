Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 15:50

Общество

Единая энергосистема РФ установила исторический максимум потребления мощности 22 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единая энергосистема России установила исторический максимум потребления мощности 22 января, рассказали ТАСС в "Системном операторе".

Рекорд был установлен в часы утренней нагрузки – потребление составило 171 943 МВт. Это на 554 МВт больше прошлого исторического максимума, который был зафиксирован 11 декабря 2023 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжают модернизировать систему энергоснабжения. По его словам, работы по обновлению способствуют поддержанию стабильной работы всей энергетической системы города, которая включает в себя 145 тысяч километров линий электропередачи, 188 питающих узлов и 23 тысячи распределительных и трансформаторных подстанций.

В рамках обновления столичной системы энергоснабжения уже завершилась реконструкция подстанции "Гольяново" и замена кабельных линий, проложенных под Москвой-рекой более 70 лет назад.

Читайте также


обществоЖКХ

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика