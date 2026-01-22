Единая энергосистема РФ установила исторический максимум потребления мощности 22 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единая энергосистема России установила исторический максимум потребления мощности 22 января, рассказали ТАСС в "Системном операторе".

Рекорд был установлен в часы утренней нагрузки – потребление составило 171 943 МВт. Это на 554 МВт больше прошлого исторического максимума, который был зафиксирован 11 декабря 2023 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжают модернизировать систему энергоснабжения. По его словам, работы по обновлению способствуют поддержанию стабильной работы всей энергетической системы города, которая включает в себя 145 тысяч километров линий электропередачи, 188 питающих узлов и 23 тысячи распределительных и трансформаторных подстанций.

В рамках обновления столичной системы энергоснабжения уже завершилась реконструкция подстанции "Гольяново" и замена кабельных линий, проложенных под Москвой-рекой более 70 лет назад.

