Сергей Собянин рассказал о планах модернизации системы энергоснабжения Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты продолжат модернизировать систему энергоснабжения Москвы в этом году, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра столицы, работы по обновлению способствуют поддержанию стабильной работы всей энергетической системы города, которая включает в себя 145 тысяч километров линий электропередачи, 188 питающих узлов и 23 тысячи распределительных и трансформаторных подстанций. При этом потребление энергоресурсов регулярно снижается.

"В этом году мы сосредоточены на повышении эффективности и безопасности энергосистемы, создании дополнительных резервов мощности", – подчеркнул глава города.

Для этого будет выполнена модернизация четырех теплоэлектроцентралей, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, что позволит увеличить срок службы оборудования и снизить расход топлива, а также реконструкция двух исторических подстанций "Центральной" и "Раушской" и подстанции "Лебедево" в ТиНАО.

Кроме того, до конца года будут модернизированы свыше 350 километров кабельных линий. Специалисты проложат более 80 километров резервных линий, которые будут задействованы в работе распределительных и трансформаторных подстанций.

Собянин отметил, что в рамках обновления столичной системы энергоснабжения уже завершилась реконструкция подстанции "Гольяново" и замена кабельных линий, проложенных под Москвой-рекой более 70 лет назад.

Кроме того, в текущем году в столице модернизируют 18 газорегуляторных пунктов. Там заменят устаревшее оборудование на новые ГРП шкафного типа. Все новые пункты обязательно оснастят запорными устройствами, а параметры их работы будут находиться под постоянным контролем специалистов центральной диспетчерской столичных газовиков.

