Путин заявил о рекордном объеме энергопотребления в России

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Объем энергопотребления в России по результатам прошлого года снова обновил рекорд, так как показатели были выше советского периода. Об этом заявил Владимир Путин на "Российской энергетической неделе".

По его словам, рост объема энергопотребления среди россиян демонстрирует то, что экономика страны развивается.

Кроме того, как подчеркнул президент, Россия готова наращивать технологический суверенитет собственных партнеров в энергетике, создавая научные и производственные цепочки.

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что к 2045 году планируется построить больше энергоблоков, чем запланировано. Он подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, "Росатом" продолжает оставаться глобальным лидером, поставив в 2023 году новые рекорды.

Речь идет, в частности, о проекте "Прорыв", который является флагманским для атомной энергетики всей планеты.

