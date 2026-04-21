Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 12:14

Безопасность

ЦБ вводит доппроверку при исключении сведений из базы мошеннических операций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк вводит дополнительную проверку при рассмотрении заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях, сообщается на сайте регулятора.

"Теперь, когда регулятор рассматривает такие заявления и для этого направляет запросы в банки, кредитная организация должна связаться с клиентом, обращение которого стало причиной внесения информации в базу", – отметили на сайте ЦБ.

Там пояснили, что это нужно, чтобы выяснить, по-прежнему ли операция расценивается как мошенническая. О результатах банк должен будет сообщать регулятору.

Новый механизм позволит Банку России быстрее учитывать ситуации, когда человек сначала заявил о мошеннической операции, а позже признал ее правомерной.

Регулятор также уточнил порядок подачи заявления об исключении сведений представителем клиента по доверенности – оно подается в банк, обслуживающий клиента. Вместе с тем при подаче заявления через сайт ЦБ человек, в том числе и индивидуальный предприниматель, может указать реквизиты недействительного паспорта при их наличии – это поможет регулятору идентифицировать заявителя в базе данных после смены паспорта.

Нововведения вступят в силу 2 мая 2026 года. В документе также прописана норма о предоставлении ЦБ сведений для отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, – она действует с начала этого года.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект об ограничении количества банковских карт, доступных для оформления на одного человека. Инициатива вошла во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. При этом уточнялось, что реестр банковских карт не будет содержать персональных данных владельцев.

безопасностьэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика