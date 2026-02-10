Госдума приняла в I чтении закон об основах работы базы IMEI

Фото: 123RF.com/prima91

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, который в том числе устанавливает основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию мошенничеству.

Как рассказал ТАСС первый зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин, при ввозе телефонов в Россию каждое устройство будет получать уникальный 15-значный паспортный номер (IMEI-номер), с помощью которого можно будет идентифицировать гаджет.

Все номера будут вносить в специальную базу данных, правила работы которой установит российское правительство. Активно взаимодействовать с IMEI будут операторы связи. Они смогут оказывать свои услуги только устройствам, идентификаторы которых есть в базе данных.

При оформлении сим-карты операторы должны будут прописывать в договоре IMEI-номер устройства, в котором она будет использоваться, а после оформления документов вносить в базу данных информацию о том, с какой сим-картой используется конкретное устройство.

При этом операторам нельзя будет выдавать сим-карту для использования в телефоне, если в IMEI-базе будет указано, что карта уже закреплена за другим гаджетом.

Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснил, что внедрение базы IMEI не вызовет проблем с покупкой телефонов за рубежом у частных предпринимателей. Другое дело, по его словам, когда человек привозит много гаджетов в Россию, чтобы их перепродать. В этом случае понадобятся уточнения.