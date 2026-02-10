Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 15:32

Политика

Госдума приняла в I чтении закон об основах работы базы IMEI

Фото: 123RF.com/prima91

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, который в том числе устанавливает основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию мошенничеству.

Как рассказал ТАСС первый зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин, при ввозе телефонов в Россию каждое устройство будет получать уникальный 15-значный паспортный номер (IMEI-номер), с помощью которого можно будет идентифицировать гаджет.

Все номера будут вносить в специальную базу данных, правила работы которой установит российское правительство. Активно взаимодействовать с IMEI будут операторы связи. Они смогут оказывать свои услуги только устройствам, идентификаторы которых есть в базе данных.

При оформлении сим-карты операторы должны будут прописывать в договоре IMEI-номер устройства, в котором она будет использоваться, а после оформления документов вносить в базу данных информацию о том, с какой сим-картой используется конкретное устройство.

При этом операторам нельзя будет выдавать сим-карту для использования в телефоне, если в IMEI-базе будет указано, что карта уже закреплена за другим гаджетом.

Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснил, что внедрение базы IMEI не вызовет проблем с покупкой телефонов за рубежом у частных предпринимателей. Другое дело, по его словам, когда человек привозит много гаджетов в Россию, чтобы их перепродать. В этом случае понадобятся уточнения.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика