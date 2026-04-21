Движение на всей Сокольнической линии метро восстановлено

Движение на всей Сокольнической линии восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что все восстановительные работы завершены – специалисты провели полную проверку устройств и инфраструктуры, а по путям прошел пробный поезд без пассажиров.

В настоящий момент поезда следуют по всем участкам линии, график движения постепенно нормализуется, интервалы сокращаются. Кроме того, снова открыты пересадки на станции Сокольнической линии.

Об отсутствии движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского" красной ветки столичного метро стало известно 21 апреля. Причиной остановки названа техническая неисправность одного из поездов. Состав отправили на сервисное обслуживание в компанию-производителя.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские и сотрудники метрополитена оказывают поддержку пассажирам.

