Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 15:07

Транспорт

Движение на ранее перекрытых улицах столицы возобновлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта на ранее перекрытых улицах Москвы вновь открыто. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, ограничения сняты на МКАД в районе Можайского шоссе, на Большом Каменном мосту, на съездах с ТТК на Кутузовский проспект.

Также проезд восстановлен на съезде с Садового кольца на улицу Новый Арбат, на Новинском бульваре и на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что интенсивность трафика в городе может достигнуть 7 баллов к вечеру 21 апреля. Могут возникнуть затруднения на ТТК, МКАД, Садовом кольце и вылетных магистралях по направлению в область.

Между тем участок улицы Михневской остается недоступным для автомобилистов в связи с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Ограничения будут действовать до 16 апреля 2027 года.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика