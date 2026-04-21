Движение на ранее перекрытых улицах столицы возобновлено

Движение транспорта на ранее перекрытых улицах Москвы вновь открыто. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, ограничения сняты на МКАД в районе Можайского шоссе, на Большом Каменном мосту, на съездах с ТТК на Кутузовский проспект.

Также проезд восстановлен на съезде с Садового кольца на улицу Новый Арбат, на Новинском бульваре и на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что интенсивность трафика в городе может достигнуть 7 баллов к вечеру 21 апреля. Могут возникнуть затруднения на ТТК, МКАД, Садовом кольце и вылетных магистралях по направлению в область.

Между тем участок улицы Михневской остается недоступным для автомобилистов в связи с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Ограничения будут действовать до 16 апреля 2027 года.