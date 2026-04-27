Форма поиска по сайту

Новости

27 апреля, 07:41

Общество

В Москве начался очный отбор в Большую арктическую экспедицию – 2026

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве стартовал очный отбор участников Большой арктической экспедиции – 2026. Претенденты должны будут пройти серию испытаний, по результатам которых определятся победители. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Первый этап отбора прошел во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. В нем участвовали более 300 школьников и студентов столичных колледжей, прошедшие предыдущие туры.

Например, на игре "Герои Арктики" ребята в командах разгадывали головоломки о Крайнем Севере, выполняли задания и проходили квесты, рассказали в департаменте образования и науки Москвы.

"После завершения отборочных этапов 40 участников, показавших лучшие результаты, поедут на учебно-тренировочные сборы в Карелию. Там же выберут 14 детей, которые отправятся на Крайний Север", – добавили в департаменте.

Участники представят исследовательские проекты в области биологии, химии, истории и экологии, основой работ послужат подлинные архивные документы.

В частности, юные исследователи изучили отчеты Семена Челюскина о походе на север Таймыра и дневники полярной экспедиции 1902–1903 годов Виктора Катина-Ярцева. Подобная работа с документами стала возможной при поддержке Государственного архива РФ.

Победители смогут стать частью экспедиции на полуостров Таймыр и мыс Челюскин. Там участникам предстоит исследовать состояние экосистемы в Арктике и продолжить работы по реставрации мемориального комплекса, посвященного полярным летчикам и зимовщикам.

Организатором Большой арктической экспедиции с 2018 года выступает ГБУ "Лаборатория путешествий" при поддержке департамента образования и науки Москвы.

Ранее сообщалось, что департамент культурного наследия Москвы впервые запустит обучающую программу по реставрации для детей от 6 до 11 лет. Проект приурочен ко Дню исторического и культурного наследия столицы.

В Москве также постоянно разрабатываются детские интерактивные программы для выставок и экскурсий. Культурные учреждения города специально придумывают мероприятия для юных гостей. Например, во время детских спектаклей ребята могут не сидеть на месте, а присоединяться к действию на сцене.

образованиеобществогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика