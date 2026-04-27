27 апреля, 08:48

Общество

Лучших мастеров производственного обучения колледжей выберут в столице

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столице стартовал прием заявок на ежегодный городской конкурс профессионального мастерства "Московские мастера". Поучаствовать в нем могут преподаватели колледжей и мастера производственного обучения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году конкурс пройдет в 9-й раз. Благодаря ему мастера могут улучшить свои навыки, обменяться опытом и продемонстрировать лучшие практики, которые затем внедрят в систему подготовки востребованных специалистов, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки.

Заявки принимаются до 10 мая. Каждый колледж может отправить на соревнования только одного преподавателя. Участникам предстоит написать сценарий практического занятия и провести по нему мастер-класс для студентов, а потом ответить на вопросы комиссии. Испытания пройдут в период с 18 по 23 мая на площадке практической подготовки колледжей "Руднево".

Лучших мастеров производственного обучения выберут 23 мая. Победители получат гранты от мэрии Москвы: 300 тысяч рублей – за первое место, 200 тысяч – за второе и 150 тысяч – за третье.

В 2025 году в финале конкурса приняли участие 44 мастера производственного обучения. Соревнование выиграл преподаватель из медицинского колледжа № 1 Дмитрий Белобородов.

Второе место заняла Алена Кошелева из Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", а третье – Ирина Трушина из технологического колледжа № 21.

Ранее сообщалось, что в новом учебному году в столичных колледжах появятся 3 новых направления подготовки. В частности, студенты начнут изучать разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта.

