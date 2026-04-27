27 апреля, 09:43
Высота снежного покрова в Москве достигла 10 см
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Высота снежного покрова в Москве к утру понедельника, 27 апреля, достигла 10 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В то же время в Московской области она местами составляет 15 сантиметров, уточнил синоптик.
Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег накрыли столицу 27 апреля. Непогода сохранится до конца суток. При этом местами ожидается гололедица, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с этим в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.
На фоне неблагоприятных метеоусловий в столице могут возникнуть локальные корректировки в движении трамваев. Из-за непогоды некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика до 2,5 часа.
Кроме того, операторы аренды электросамокатов и велосипедов, а также каршеринга приостановили поездки в Москве. Владельцам личных самокатов, велосипедов и автомобилей рекомендовано воспользоваться городским транспортом.
