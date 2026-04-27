Неизвестные захватили грузовое судно недалеко от побережья Сомали

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Неизвестные захватили грузовое судно в шести морских милях к северо-востоку от города Гаракад в Сомали. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

После захвата судно было перенаправлено в территориальные воды Сомали.

"В связи с повышенной угрозой возможной активности пиратских группировок судам рекомендуется проходить данный участок с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO на время проведения расследования властями", – говорится в сообщении центра в соцсети X.

