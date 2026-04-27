27 апреля, 07:56

Неизвестные захватили грузовое судно недалеко от побережья Сомали

Неизвестные захватили грузовое судно в шести морских милях к северо-востоку от города Гаракад в Сомали. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

После захвата судно было перенаправлено в территориальные воды Сомали.

"В связи с повышенной угрозой возможной активности пиратских группировок судам рекомендуется проходить данный участок с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO на время проведения расследования властями", – говорится в сообщении центра в соцсети X.

Ранее два танкера с россиянами на борту задержали в Малайзии по подозрению в незаконной перегрузке топлива. Оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти без разрешения.

До этого в порту Владивостока было арестовано иностранное судно, которое ранее нанесло значительный ущерб российскому сейнеру при столкновении с кораблем. Иностранное судно находилось на рейде в акватории Амурского залива.

Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море

Читайте также


Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
